Pascal van Ham (Gardeners): 'Mijn ultieme icoon is Michaela Mabinty DePrince'

Deze week was Pascal van Ham, Strategy Director en partner van Gardeners Creative Agency en voormalig CMO van onder andere Tony's Chocolonely, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Sweetspot

Van Ham over haar week: 'Marketing waardoor er beweging komt, in resultaat, maar nog belangrijker in gedrag of bewustwording om beter met de wereld en elkaar om te gaan is mijn sweetspot. Daarom 5 thema’s die me inspireren op het gebied van impact maken.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Als eerste het anders doen - Een ongepland cadeau

'Door de foto’s van Olivero Toscani voor Benetton in de jaren ’80 raakte ik gefascineerd door het marketingvak. Na het zien van de iconische campagne met de stervende aidspatiënt, het anorexiamodel, het witte meisje met engelenkrullen en zwarte jongetje met duivelshoorntjes deed ik als tiener mijn spreekbeurt over reclame, waar anderen dat deden over hun konijn. Beelden die schuren, provoceren, honderd vragen oproepen en die op je netvlies blijven staan. Ik vond het toen vooral heel erg opvallen, omdat ik Benetton een tof merk vond en ik spaarde voor een nieuwe sweater, maar het zette me dus ook aan het denken, wat je als merk en met reclame kan doen.

Een paar jaar geleden was ik in Puglia op vakantie en slenterde door de straatjes van Otranto. In het Castello was een overzichtstentoonstelling van Toscani met zijn beste werk. Een ongepland cadeau. Ik doolde door het kasteel en bekeek al die indringende, ongemakkelijke foto’s opnieuw en kocht er het boek Più di 50 anni di magnifici fallimenti / More than fifty years of magnificent failures.

Wat een pionier en voorvechter is deze man geweest om een merk te zien als een impact-platform vanuit de kern van het merk, ‘egalitarian love’. In hindsight strategisch heel correct. Terwijl ‘correct’ wel het laatste is wat hem kenmerkt. Zijn werk resulteerde in censuur, rechtszaken, boycots van advertenties en uiteindelijk verloor Toscani tweemaal zijn baan.

Hij beschrijft creativiteit als ongehoorzaamheid, iets dat verstoort, twijfel veroorzaakt, provoceert en standpunten doet veranderen. De thema’s uit de campagnes (gender- en rassenongelijkheid, huiselijk geweld, honger, natuurrampen, oorlogen, vluchtelingen, religieuze vooroordelen en kind-huwelijken en zwangerschappen) zijn nog altijd relevant. Over visie gesproken. Toscani en Benetton maakten een meer dan gedurfd statement om je merk in te zetten om debat en converse aan te wakkeren en communicatie los te koppelen van je product. Jargon als purpose marketing, diversity, equity & inclusion of impact-communicatie bestonden nog niet. Reclame was reclamischer en commerciëler dan ooit in de jaren '80 en '90. Maar niet voor Benetton en Toscani. Het anders doen, omdat je erin gelooft, breken met de tijdgeest, dat inspireert me.

Hier een overzicht van een aantal van de foto’s. De meest controversiële (Look death in the eyes en de Unhate campagne met kussende wereldleiders) zet Benetton niet op de site.'