Roby Hormis (Tosti Creative): 'Ik ben Irakees én Nederlands. Soms kakkerig én soms straat'

Deze week was Roby Hormis, oprichter Tosti Creative, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hormis over zijn week: 'Als kind ben ik gevlucht uit Irak en opgegroeid in Nederland. Ik heb mij veel moeten aanpassen en ben daardoor ook geregeld mezelf verloren. Uitdagingen in wie ik denk te moeten zijn, wie ik wil zijn en wie ik gewoon ben. Het heeft mijn blik op mensen (en merken) grotendeels gevormd.

Ben ik Irakees of Nederlands? Kakker of meer van de straat? Emotioneel of nuchter?

Inmiddels heb ik geleerd dat het geen kwestie van “of” is maar “en”. Ik ben Irakees én Nederlands. Soms kakkerig én soms straat. Ik ben heel emotioneel, maar in situaties ook vrij nuchter. Ik probeer daarin alle kanten te begrijpen en leer steeds beter de verschillen te waarderen.

Het allermooiste zit hem voor mij in wanneer ze allemaal samen komen. Ik deel daarom de komende dagen met veel liefde wat mij inspireert om tot verbinding met mezelf en met anderen te komen.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. ''s-Gravenpolder was een plek waar we niet de kans zouden krijgen om het onszelf er makkelijk vanaf te maken'

Hormis Goriel Hormis

'De eerste maanden in Nederland brachten we door in een AZC in Zeewolde. Uit Irak gevlucht door de Golfoorlog en via Syrië, Turkije en Rusland in Nederland beland. Het was voor ons wel duidelijk, er was geen weg meer terug. Gelukkig dacht Nederland daar net zo over en kregen we na een aantal maanden de kans om naar onze eerste echte woning te verhuizen.

Mijn neef was toen al een tijd gevestigd in Amsterdam en had daar zijn leven weten op te pakken. Deels met Nederlandse en deels met Arabisch sprekende mensen om zich heen. Dat maakt de landing toch wat zachter.

Mijn ouders kozen voor ’s-Gravenpolder. Een dorp in Zeeland met nog geen 5000 inwoners. Ik heb pas later "waarom eigenlijk ’s-Gravenpolder?” gevraagd. Ondanks hoe moeilijk aarden het voor mijn ouders zou worden, was met name mijn vader overtuigd van de keuze. ’s-Gravenpolder was een plek waar we niet de kans zouden krijgen om het onszelf er makkelijk vanaf te maken. Waar we werden gedwongen op te gaan in de Nederlandse cultuur, de taal en gebruiken. Een plek waar mijn broers en ik het meeste uit onze opleiding konden halen.

Mijn vader is inmiddels drie jaar geleden overleden en ik ben hem nog elke dag dankbaar voor zijn beslissing. Niet alleen omdat we alle drie op onze poten terecht zijn gekomen. Veel meer nog omdat hij mij elke dag inspireert om keuzes te maken voor het collectief en [om] niet alleen aan mezelf te denken.'