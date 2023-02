’s Werelds eerste volledig geautomatiseerd AI-reclamebureau een feit

No Humans. No Delays. No Budget (While we are in Beta, the service is completely free. After that we will charge 5 dollars per idea. Yes, that’s five without any zeros.)

Aldus afficheert Uncreative Agency zich op zijn site.

Wat is je eerste indruk? Wat kun je er precies mee?

Rodger Werkhoven, creatief en AI-specialist, verbonden aan digitaal bureau iO en OpenAI – met als mantra AI will not replace you. A person using AI will:

'Mijn eerste indruk is zoals gewoonlijk een cluster van indrukken. Nu: “Cooler dan ik had verwacht. Ziet er echt geloofwaardig uit. Damn, spelfouten.”

Wat je ermee kan? Typ een briefing aan de hand van wat vragen en de AI dropt binnen een minuut een pdf in je mail met daarin een de-brief van jouw briefing, een goed ChatGPT verhaal plus Dall•E onwaardige illustraties.

Analyseer verder met me mee: de naam is goed, Uncreative Agency, it manages expectations. Collega’s die ik ’t vroeg te proberen, vonden de output soms verrassend, maar meestal ‘un-creative'. Vooral de visuals van Dall•E stelden dus teleur. Dat komt omdat die AI ook echt een uitgebreidere briefing nodig heeft om iets moois te maken. Stel je voor dat ze ’t Future Agency hadden genoemd, of AI Agency, of The Agency Terminator… dan hadden we ’t allemaal direct gediskwalificeerd, terwijl we ’t nu allemaal een leuke stunt vinden. Toch?'

Wie zitten erachter?

'Als je gaat kijken naar waar het domein 30 dagen geleden geregistreerd is, is dat in Duitsland. (Lacht) maar wie er creatief achterzitten, ga ik niet verklappen. Dat heb ik beloofd.'