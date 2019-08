We Are Pi Amsterdam is Ad Age Small Agency of the Year

We Are Pi uit Amsterdam is door Ad Age uitgeroepen tot International Small Agency of the Year. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt door het internationale platform.

Het bureau is acht jaar geleden ontstaan toen vier creatieven van Wieden + Kennedy Amsterdam besloten om voor zichzelf te beginnen. De dag van oprichting viel op 14 maart, ook wel bekend als internationale pi-dag. Vandaar dan ook de naam We Are Pi. Het bureau bestaat nu uit 35 werknemers.

De afgelopen twaalf maanden heeft het bureau nieuwe merken aan het klantenbestand kunnen toevoegen, waaronder Intersport, Urbanears, WeTransfer, Nike, Desigual en Netflix. Daarnaast kon het bureau al merken als Heineken, Nikon, Desperados, Lego en Ted tot zich rekenen als klant. In 2017 bedroeg de omzet zo'n €2,9 miljoen, vorig jaar ging het om zo'n €3,3 miljoen.

Dit jaar begon We are Pi zich ook te focussen op de creatie van entertainment en content met de lancering van Pi Studios. Met deze tak werd een Webby binnengehaald, dankzij de vierdelige documentaire Migrant Sound als co-creatie met Boiler Room. De serie behandelde de invloed van het Caribische gebied op muziek uit het Verenigd Koninkrijk.