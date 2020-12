10 Epica Awards voor Nederland, waarvan 4 voor MediaMonks

Nederland was 27 keer genomineerden voor de Epica Awards, de enige internationale prijs die door de vakpers (waaronder Adformatie) worden toegekend en ook wel de Golden Globes van het vak worden genoemd.

Hier de uiteindelijke winnaars op een rij, met MediaMonks als winnaar van een gouden, twee zilveren en een bronzen Epica Award:

- (2x) MediaMonks met "Printed by Parkinson’s" voor Charité Berlin in de categorieën Public Interest - Health & Safety (goud) en Creative Use of Data (zilver)

- Ogilvy Social.Lab met “Lifesaver” voor Volvo Cars Nederland in Automotive (goud)

- MediaMonks met "Kiddi World" voor Y&R Agency in Creative Use of Data (zilver)

- Halal met "Shot at Home - Discover New Possibilites" voor Optimist in Direction & Cinematography (zilver)

- (2x) 72andSunny met "HackYourFuture - Behind the Source" voor HackYourFuture in Public Interest - Social en Websites (beide brons)

- 72andSunny met "Coca-Cola - Open Like Never Before" voor The Coca-Cola Company in Non-Alcoholic Drinks (brons)



- BrandBase met "ABN Amro MeesPierson 300 year anniversary" voor ABN Amro in Promotions & Incentives (brons)

- MediaMonks met "The Batman Experience" voor The Collective, part of the Integer Group in Events (brons)

Lees verder onder Printed by Parkinson's Case Film.