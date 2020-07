AdForum PHNX Tribute morgen live te volgen

Vanaf half 2 morgenmiddag (donderdag 9 juli) staan er sprekers en onderwerpen op het programma als Keith Weed (ex-CMO Unilever), de Britse reclamelegende Trevor Robinson, TikTok en 'No rest for the wicked: Why China did not pause marketing during COVID-19'.

Nederlandse sprekers zijn Bas Korsten (Global CCO Wunderman Thompson), Emilio de Haan van HERC en SO Award-winnares Imke Ligthart.

De Gouden PHNX Awards worden om half 5 bekend gemaakt, gevolgd door een debat van de hoofdjury (onder leiding van Nils Adriaans), waarna de Grand Prix worden toegekend.

Bekijk het hele programma hier.

Creativiteit vieren als symbool van wederopstanding

The AdForum PHNX Tribute - zoals het evenement voluit heet - is geïnitieerd door AdForum, tevens organisator van de Epica Awards, om de marketingcommunicatie industrie in deze bijzondere tijd een hart onder de riem te steken. PHNX is een gratis, eenmalige, online award show als ode aan creativiteit, met 450 internationale juryleden. De naam verwijst uiteraard naar de mythe over de vuurvogel Feniks die uit zijn as herrijst.

Philippe Paget, CEO Maydream (het bedrijf achter AdForum en Epica Awards): 'Ondanks de crisis geloven wij dat deze industrie creativiteit moet vieren als symbool van wederopstanding en uit respect voor de community - om het beste werk van de afgelopen 12 maanden wel zichtbaar te maken.' Verwijzend naar het afgelaste Cannes Lions Festival.