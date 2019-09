Campagnerapport: Ohra haakt in op Gele Hesjes, Wibi Soerjadi in commercial Specsavers

39% van de kijkers vindt de commercial van Ohra geloofwaardig, 48% is van mening dat de campagne een duidelijke boodschap bevat. De helft van de kijkersgroep vindt de uiting van de verzekeraar goed bij het merk passen, leuk en onderscheidend. 56% van de ondervraagden geeft aan de inhaker op de Gele Hesjes opvallend te vinden. ‘Grappig, leuk, goed bedacht en ook nog eens ingespeeld op de actualiteit’, stelt een kijker. ‘Er zit humor in, het is actueel, maar ook herkenbaar’, deelt een andere kijker. Het rapportcijfer voor Ohra is een 6,5, ietsje hoger dan de MeMo²-benchmark (6,3).

Gemma Bröring, Data & Analytics Executive bij MeMo², vertelt dat Ohra erin slaagt op humoristische wijze in te spelen op de actualiteit, waarbij de verzekeraar ook dicht bij de eigen identiteit blijft. ‘Het verhaal in combinatie met de pakkende Franse muziek maken de commercial leuk om naar te kijken, onderscheidend en geloofwaardig. De vertrouwde gezichten van Rob en Els zorgen daarnaast voor een hoge fit met het merk.’

Brenda Gerritsen, manager merk & content van Ohra, vertelt dat de verzekeraar zich herkent in de resultaten. ‘We zien dat Nederland onze merkbelofte ‘zonder Paarse Krokodillen’ steeds beter begrijpt en Rob en Els omarmt. De brand-impact zien we daardoor stijgen. In onze kernwaarden staan lef en humor en dat hebben we in deze commercial weer waar weten te maken. We zijn dus blij met de scores op ‘opvallend’, ‘leuk’ en ‘past goed bij’. Tussen de clutter van uitingen wordt het steeds lastiger om op te vallen. Dat we daardoor iets hoger scoren op irritant nemen we voor lief (24% t.o.v. de benchmark van 18%, red.). Maar de vele positieve reacties van klanten en niet-klanten tijdens deze campagne en het feit dat er spontaan tijdens feestjes en in de koffiehoek over gesproken werd, zijn voor ons nog meer waard dan alle onderzoeken.’

