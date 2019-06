CZ komt met nieuwe merkcampagne ‘Zorg die verder gaat’

CZ lanceert met Havas Lemz de nieuwe merkcampagne 'Zorg die verder gaat', waarmee de zorgverzekeraar hoopt met een ‘scherper profiel’ voor de dag te komen. De tendens heerst dat veel mensen zorg een belangrijk onderwerp vinden, maar velen weten eigenlijk niets van de taken die zorgverzekeraars hebben.

In de campagne komt CZ met concrete voorbeelden om dat beter toe te lichten. De campagne vloeit voort uit een aangescherpte koers, waarbij de verzekeraar zich focust op digitalisering en innovatie. In de campagne is te zien hoe CZ daadkrachtig te werk probeert te gaan. Met name verbetering en vernieuwing van de zorg is belangrijk voor de zorgverzekeraar, zoals de inzet van e-health.

‘In vorige campagnes lag de nadruk op wat CZ kan betekenen voor individuele verzekerden’, vertelt Dorine Surstedt, Manager Communicatie en Merkmanagement bij CZ. ‘Nu willen we breder laten zien wat CZ doet. Voor onze verzekerden, maar ook voor de zorg in Nederland. Met deze campagne laten we zien dat we ook vooruitkijken en klaar zijn voor de toekomst. Dat doen we door onze daadkracht te tonen met voorbeelden op thema’s die veel mensen belangrijk vinden.’