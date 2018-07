Dit zijn de beste brand activatons van juni

Bureau: BBDO South Africa

In 1990 maakte Mercedes in Zuid-Afrika een iconische tv-commercial over een man die een horrorcrash in de buurt van Kaapstad overleefde. Bij de lancering van de nieuwe S-klasse neemt de autobouwer deze Christopher White mee terug naar de beruchte Chapman’s Peak. White rijdt over dezelfde weg, alleen nu in een hypermoderne zelfrijdende Mercedes. Durft hij zijn handen van het stuur te halen? Kippenvel in de zomerse hitte.