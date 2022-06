On geeft inkijkje in de psyche van een topatleet

Sportkleding- en hardloopmerk On lanceerde eerder dit jaar de korte documentaire Black Ice over de Nederlands-Ghanese skeletonner Akwasi Frimpong – de eerste zwarte mannelijke skeletonner in de geschiedenis van de Olympische Spelen.

Ditmaal is het de beurt aan de landgenote van mede-eigenaar Roger Federer van On: tweevoudig Olympische medaillewinnares Nicola Spirig, die eerder deze maand de 8 uur-barrière van een hele triatlon (3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen, gevolgd door een marathon van 42,195 kilometer) doorbrak met een tijd van 7u34’19’’.

In de ruim 5 minuten durende de film Nicola’s Spirit, die centraal staat in de nieuwe campagne van On, zien en horen we de 40-jarige atlete en moeder van 3 kinderen – die in de aanloop naar de race nog 3 ribben brak bij een fietsongeluk – hoe zij omgaat met tegenslag en kijkt naar het mentale aspect in sport en het leven: ‘Spirit for me defines if you are an athlete who in the end stands on the podium, or if you are an athlete among all those the other thousands. It is so much more important, the spirit, the heart, the passion – that we can’t see – than talent.’

Intieme inzichten

De film die in Zwitserland, Duitsland en op Gran Canaria is opgenomen, verbeeldt de waarden van On (ultieme ambitie, doorzettingsvermogen en geloof), vertelt Feliciano Robayna, Executive Producer en Head of Sports Marketing bij het merk: ‘Wij geloven erin dat long format storytelling, waar wij langzamerhand bekend om komen te staan, beter werkt voor onze doelgroep dan slick marketing.

Door de intieme inzichten die Nicola deelt, geven we een inkijkje in het hoofd en psyche van een topatleet gedurende het laatste jaar van haar carrière – en maken we een echte verbinding met de kijker.’

De Pho3nix Sub8 race in Duitsland werd georganiseerd door de gelijknamige Pho3nix Foundation, die sport en welzijn wil bevorderen onder kansarme kinderen – om ze te leren fysieke en mentale grenzen te verleggen.