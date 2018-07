StukTV serveert pad thai van Conimex in Bangkok

Na de commotie rondom de Conimex-producten die in het geheim werden verkocht op het festival de Rollende Keukens, wil Unilever met deze campagne transparanter over de acties zijn. Tijdens de Rollende Keukens wisten de bezoekers niet dat zij Conimex-curry's aten. 'In de campagne met StukTV is het voor de kijkers vanaf het begin wél duidelijk dat de gerechten in het pop-up restaurant bereid worden met de maaltijdpakketten’, laat een woordvoerder van Conimex weten.