Tankstation Tango en rijschool Wolf introduceren het ‘Tankbewijs’

Tango en Wolf maken het mogelijk om de algemene kennis over tanken te testen en op peil te krijgen. Volgens de initiatiefnemers gaat het namelijk nog weleens fout bij het tanken.

Zo kan de verkeerde brandstof worden getankt, de tankklep wordt niet goed gesloten of de automobilist rijdt weg, terwijl de slang nog verbonden is met de auto. Om dat soort situaties te voorkomen, introduceren Tango en Wolf het Tankbewijs ter verbetering van de tankkennis. Iedereen die het zogenaamde tankexamen foutloos doorloopt, maakt kans op een van de twintig gratis tankbeurten bij Tango ter waarde van €50,-.

‘Het is eigenlijk bizar dat je alles leert tijdens een rijles, maar iets veelvoorkomends als tanken niet’, vertelt Michael Romijn, Fuel Performance Supervisor bij Tango. ‘Om Nederland helemaal tankproof te maken, zeker gezien de wijzigingen per 1 oktober, wordt er nu naar gestreefd tanken zoveel mogelijk onderdeel te laten zijn van de rijlessen.’

Per 1 oktober zijn tankstations met minimaal twee tankinstallaties verplicht om bij minimaal de helft van de vulpistolen de brandstof E10 aan te bieden. Deze brandstof bevat maximaal 10% bio-ethanol en verbruikt daardoor minder fossiele brandstoffen. Via het platform van de initiatiefnemers van het Tankbewijs kan men meer informatie vinden over alle tankwijzigingen van 1 oktober.