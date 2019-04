Thuisbezorgd.nl komt met Koningsdag-campagne met Ferry Doedens

‘Het is steeds lastiger om onze doelgroep via traditionele media te bereiken’, vertelt Thomas van den Hof, senior brandmanager bij Thuisbezorgd.nl. ‘Vandaar dat onze nieuwe campagne om een passende influencercampagne vraagt die naadloos aansluit bij de spelregels van online. In Storyboard hebben we een sterke partner die met originele inzichten en storytelling Thuisbezorgd.nl weet te positioneren als het makkelijke en verantwoorde antwoord op de vraag ‘Wat eten we vandaag?’.’

Eerder sloegen Thuisbezorgd.nl en Storyboard al de handen ineen voor een campagne. Op nieuwjaarsdag kwamen beide partijen met een internationale campagne met Kaj Gorgels om het diverse aanbod van Thuisbezorgd.nl onder de aandacht te brengen.