Volkswagen wint goud en brons bij One Show in New York

Eind mei werd al aangekondigd dat Nederland 7 prijzen zou winnen bij The One Show in New York. Uiteindelijk werden daarvan slechts 2 bekroond met een Pencil: 1 gouden (in de categorie Experiential & Immersive) en 1 bronzen (in de categorie Branded Entertainment) voor Snelweg Sprookjes van Achtung!mcgarrybowen en Kraftwerk linked by Isobar in opdracht van Volkswagen - dat eerder deze week ook nog 5 Britse D&AD Awards won. Wieden + Kennedy ontving 4 Merit Awards voor verschillend werk voor Nike en Grey - Ogilvy Social.Lab en Smarthouse Films kregen voor Volvo Lifesaver eveneens een Merit Award.

De grote winnaar was – niet verrassend – Moldy Whopper van Burger King, dat 18 gouden, 1 zilveren, 1 bronzen Pencil en 1 Merit Award won. Hier licht Fernando Machado, global CMO van Burger King, hun aanpak toe: How to go from appreciating great creative to actually making it.

Gebed

Bob van de Gronde, oprichter en regisseur van productiemaatschappij Eyeforce, was jurylid in de categorie Moving Image Craft. Wat viel hem op? ‘Naast het bekende werk vooral de film The Prayer – Brand South Africa (die 2 Merit Awards won, red.) over een Nigeriaanse man die in een Zuid-Afrikaanse township woont en gelyncht dreigt te worden vanwege zijn afkomst. Op dat moment zegt hij hardop een gebed op in zijn eigen taal, waarvan de woorden, de betekenis, identiek is aan de woorden van het Zuid-Afrikaanse nationale volkslied. Het laat de verbondenheid van het Afrikaanse volk zien.

Het is soms moeilijk om dit soort films te begrijpen en te boordelen, omdat de culturele context zo'n belangrijke rol speelt. Daarom wilde ik deze film graag uitlichten. Omdat precies hetzelfde geldt voor racisme; in essentie verschillen we niet van elkaar, maar zijn we één.'

Menno Kluin, de Nederlandse CCO bij 360i in New York en jurylid Interactive & Online / Mobile / Digital Craft, ontwaarde een andere ontwikkeling: ‘AR lijkt definitief door te breken. Ik heb 2 echt goede cases gezien: “Lessons in HerStory” van Goodby Silverstein and Partners en “The Unignorable Tower” van Taxi Toronto. Eerst was AR genoeg om überhaupt op te vallen, maar nu zie je dat gerenommeerde bureaus insight, idee, craft en AR executie steeds beter laten samenvloeien; AR begint een wezenlijk onderdeel te worden van het vak en met de onophoudelijke technologische ontwikkelingen belooft dat het komend decennium heel spannend, nieuw mobiel werk op te leveren.’

