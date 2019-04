Wie is het al opgevallen dat de beroemde Belastingdienst-zin stilletjes is verdwenen?

De slogan staat in het geheugen van elke Nederlander gegrift. Hij is in 1986 bedacht door tekstschrijver Martijn Horvath bij het bureau DMB&B.

Volgens schrijver Jaap Toorenaar, auteur van het boek ‘Bedenkers van onvergetelijke reclames aan het woord’, is de zin zo sterk omdat de Belastingdienst met onze ogen naar zichzelf kijkt. Het geheim zit volgens hem in het eerste deel (‘Leuker kunnen we het niet maken’). ‘Als je dat weglaat, hou je “De Belastingdienst maakt ’t makkelijker over”. Dat zou een van de grijze en levenloze beloftes zijn geweest die de reclamewereld dagelijks afscheidt', aldus Toorenaar.