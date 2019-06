Chris Zegers laat Nederland kennismaken met ‘Mijn Zwitserleven Gevoel’

MijnZwitserleven is een persoonlijke online omgeving die eerder dit jaar is geïntroduceerd voor deelnemers met een pensioenregeling bij Zwitersleven. Hiermee geeft de verzekeraar deelnemers een beter inzicht in de eigen pensioenopbouw, dat van de eventuele partner en de verwachte toekomstige uitgaven.Tevens biedt de online omgeving de mogelijkheid om eventuele tekorten, bij voorkeur samen met een adviseur, aan te vullen.

In de campagne vertelt het bekende Zwitserleven-boegbeeld Chris Zegers over zijn persoonlijke Zwitserleven Gevoel. Dat blijkt bij hem vooral te zitten in de kleine momenten: Het gevoel van vrijheid, helemaal in het nu zijn en onbevangen genieten van elke dag. Behalve een tv-commercial omvat de campagne de inzet van online- en social media.

Bureau: DFFRNT MEDIA

Productie: Pink Rabbit (regie: Ismael Ten Heuvel)