Dit zijn de 100 Beste Marketeers van Nederland (26-50)

26 (-) Florent Renders

Manager consumer marketing Bavaria

‘Het merk is weer op de kaart gezet door een nieuwe positionering met de vertrouwde slogan Zo nu eerst een..'. Ook de ‘Bavaria slaat terug’-inhakers, waarmee we gemene sociale mediaberichten over ons makkelijk kunnen ontkrachtenmet feiten, zijn mooie voorbeelden van hoe we op een Bavaria-manier over ons brouwambacht kunnen vertellen.’

27 (37) Jeroen Mustert

General manager Wessanen

‘Ook in 2018 is het ons bij Wessanen gelukt om theemerk Clipper met 10% te laten stijgen, in een stabiele markt, waardoor het marktaandeel is gestegen naar bijna 7%. Clipper is nu het derde theemerk in Nederland. De belangrijkste uitdagingen voor het vak blijven driving digitl transformation: zowel van personeel als technologie.’

28 (22) Alexandra Legro

Global Marketing & Communications Director Hunkemöller

‘Het merk Hunkemöller werd geïntroduceerd in Rusland, Polen en Noorwegen. Met behulp van data, technologie en marketing automation echte personalisatie te realiseren blijft de belangrijkste uitdaging voor het vak.’

29 (41) Bas Bisschops

Directeur Marketing & Communicatie ABN Amro

‘Hoogtepunten: de lancering van Beeldbankieren, een zilveren Effie voor Spaarverslimmers en Finance the Future. Ook The Lockdown was vernieuwend en prijswinnend, waarmee we nieuw IT-talent konden werven. De grootste uitdaging blijft ook in 2019 om factbased learning volledig te integreren in alle disciplines van ons marketingvak.’

30 (33) Patrick Hurenkamp

Oprichter bloomon

‘De grootste marketingprestatie van het bloomon-team in 2018 is de succesvolle pilot van de Cadeaubos Deluxe. Naast het ontvangen van bloemen op abonnementsbasis is het nu ook mogelijk om eenmalig iemand te verrassen met een exclusieve bloomon-cadeaubos. Geen standaardboeket, maar juist een eigentijds ontwerp van onze bloemstylisten.’

31 (-) Hans van Avendonk

Director Marketing Communication Landal Greenparks

‘Voor het eerst kwam meer dan de helft van onze groei uit andere markten, zoals Duitsland, Denemarken en België. We zien de merkbekendheid in deze landen snel toenemen. De belangrijkste uitdaging is de continue ‘upskilling’ van marketingprofessionals. Marketingcommunicatie wordt in steeds grotere mate een technologiegedreven vak. En daar horen vaardigheden bij die marketeers van oudsher niet of in beperkte mate in huis hebben.’

32 (16) Marieke van Balen

Voorheen: PepsiCo, nu: Head of Marketing Dairy NL

‘In het afgelopen jaar hebben we voor Quaker Cruesli een compleet plan uitgevoerd inclusief productrenovatie, nieuw formaat, innovatie, design, activatie en pr hetgeen tot merkgroei heeft geleid. Daarnaast hebben we voor Quaker-masterbrand de purpose aangescherpt die heel inspirerend is en duidelijk richting geeft aan equity- en innovatieplatforms en voor een sterke executie vanaf 2019 zorgt.’

33 (-) Remco Kok

Ceo Stegeman

‘Met ons bedrijf willen wij de vleeswarenindustrie veranderen, in lijn met toekomstige doelstellingen. Dit doen we aan de hand van de ‘0-50-100- strategie’, waarbij we inzetten op 0 procent verspilling, 50 procent minder vlees en 100 procent transparantie en samenwerking. We hebben producten met De Vegetarische Slager en ook een reeks groentenproducten

opgezet.’

34 (30) Rik ten Wolde

Senior marketingmanager Afas

‘Geen spiegeltjes, kraaltjes en losse campagnes (waar marketing te vaak van wordt beticht), maar een strategische verandering van de organisatie. Daardoor is de klantrelatie aantoonbaar verbeterd. Dit natuurlijk met alle middelen die we hebben: digitaal en live, inhoudelijk en met beleving.’

35 (-) Shirley Kind

Director sales & service Nederlandse Loterij

‘Mijn grootste prestatie was het ombuigen van de negatieve tendens rondom het merk Staatsloterij, naar positieve waardering. Dit resulteerde onder meer in het winnen van een Gouden Loeki. Voorop staat de juiste balans vinden tussen het gebruik van insights, data en impactvol creatief werk.’

36 (-) Mariëtte Leenhouts

Director Marketing & Communicatie Randstad

‘Onze merken Yacht, Tempo-Team en Randstad zijn sterk verankerd. Dit geldt ook voor marketingactiviteiten. Ik ben trots op de scores van activiteiten als campagneresultaten, website traffic, maar vooral op de energie en samenwerking van onze afdeling met andere ‘gevestigde’ afdelingen intern.’

37 (-) Lodewijk de Vries

Head of Global Demand Generation Bynder

Onze grootste prestatie was, met behulp van onze investeerder Insight Venture Capital, de overname van onze grootste concurrent in de VS, Webdam. Als marketingteam hebben we de taak om één merk te positioneren en de gecombineerde omzet op peil te houden.’

38 (39) Ron Schneider

Marketingdirecteur Eneco

‘In 2018 bij NS begonnen en vanaf september bij Eneco. Bij de NS zijn we vanuit marketing steeds gerichter onze klanten gaan bedienen. Bij Eneco ben ik trots op de introductie van de nieuwe merkrichting en de bijbehorende campagne die goed scoort in een tijd waarin energie volop de aandacht heeft.’