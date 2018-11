Hoe corporate communicatie in 10 jaar tijd radicaal veranderde

Corporate communicatie gaat altijd door. Als het economisch echt slecht gaat, wordt er niet meer geïnvesteerd in merken, niet in sponsoring en niet in branding. In corporate communicatie wil je echter wél investeren als je beurskoers dreigt te dalen omdat er onhandige dingen in de pers verschijnen. Goede interne communicatie is dan ook heel belangrijk. Want als je 30 of 40 procent van je mensen moet ontslaan, wil je wel graag dat de goede mensen blijven zitten.

Ook de nieuwsdruk zorgt voor de nodige uitdagingen voor communicatie, juist in mindere tijden. Iedereen is nieuwsconsument en nieuwsmaker geworden en iedereen víndt er wat van, bemoeit zich ermee en communiceert erover. Het is een illusie dat je dat allemaal kunt controleren, maar dat maakt het des te belangrijker om samen met de stakeholders binnen je organisatie en daarbuiten na te denken over wat je wilt bereiken. Je moet voelsprieten in de samenleving hebben en aanvoelen wat goed is en vooral ook wat niet goed is voor je reputatie.