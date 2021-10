Johan Kramer verruilt Halal voor Holyfools

De opmars van Halal als meest spannende productiemaatschappij het afgelopen decennium viel niet toevallig samen met de komst van Johan Kramer (1964), die ooit als copywriter begon in het vak. Waarom Holyfools, was de koek op met Halal?

‘M’n overstap naar Holyfools is eigenlijk een liefdesverklaring aan de Nederlandse commercial. Halal gaat de laatste tijd steeds meer de internationale kant op, zowel qua werk als qua roster, en ik wil me juist concentreren op het maken van commercials voor onze eigen markt. En dat doe ik graag met de productiemaatschappij, die zich daar al jaren op richt en daar succesvol in is. Ik kan me op dit moment in de wereld van de reclame ook geen betere plek dan Amsterdam bedenken om in te werken: er is zo’n enorme pluriformiteit aan bureaus, met zoveel goede creatieven. Dat geldt ook voor de productiekant: er is in mijn ogen nog nooit zo’n talentvolle generatie Nederlandse cameramensen geweest.

Een minder positieve ontwikkeling in reclameland is dat er vandaag de dag vaak prachtige films worden gemaakt, die soms totaal uitwisselbaar zijn; films waar je zo een ander logo achter kan zetten. Ik wil samen met Holyfools juist op zoek naar sterke reclame-ideeën om die echt een eigen gezicht te geven. Iets dat bijvoorbeeld Holyfools-regisseur Mattias Schut al langer doet.

Tenslotte spreken de no-nonsense mentaliteit en de productiekracht van de productiemaatschappij me erg aan. Waar veel productiemaatschappijen steeds meer met freelancers werken, is er bij Holyfools een basis van een aantal zeer ervaren producers, zodat er op dat vlak continuïteit is.’

Jij bent iemand die jong van geest is en blijft, hoe hou jij jezelf crisp?

‘Ik krijg nog steeds veel energie van het maken van commercials. Het blijft zo leuk om in korte tijd even ergens helemaal in te duiken en te zoeken naar een hele eigen vertelvorm, die steeds weer totaal anders kan zijn. De steeds afwisselende samenwerking met creatieven, die enthousiast zijn dat hun idee eigenlijk gerealiseerd wordt, is heel motiverend. Het rare is ook dat ik, na al die tijd commercials maken, het gevoel heb dat ik steeds weer kan verbeteren. Je raakt, ook door de samenwerking met steeds weer nieuw talent, eigenlijk nooit uitgeleerd. Die nieuwsgierigheid naar nieuw, ander werk is wat me constant drijft.’

Tenslotte, je hebt als voetballiefhebber meerdere films over voetbal gemaakt – waar gaat je volgende voetbalproject over?

‘Ik heb 8 jaar met veel plezier meegewerkt aan de grote groei van Halal, en werk met Halal Docs de komende tijd nog aan het afmaken van een nieuwe documentaire, die volgend jaar te zien zal zijn in de bioscoop en op tv. Na het succes van de documentaire Keeper heb ik besloten om de komende jaren door te gaan met af en toe een documentaire. De komende gaat juist een keer niet over voetbal, maar over de relatie van mensen met hun huisdier. Het leek me goed om mezelf een beetje uit m’n comfort zone te halen, zowel qua onderwerp voor mijn nieuwe docu, als de keuze voor een nieuwe productiemaatschappij.’

Leren

Mattias Schut, regisseur en medeoprichter Holyfools, reageert op de komst van Kramer: ‘Johan is een levende legende. Ik had het gevoel dat hij vooral op het buitenland georiënteerd was qua werk, ik miste hem een beetje in Nederland. Maar na een paar gesprekken bleek dat hij juist meer in de Nederlandse markt wil doen. Dat sloot heel mooi aan op Holyfools.

Ons doel is dat we met Johan niet alleen een topregisseur kunnen bieden aan klanten, maar dat Johan ons als makers ook beter gaat maken; ik weet zeker dat we veel van hem gaan leren. En dat is mijn belangrijkste doel, dat je je blijft ontwikkelen en blijft leren. Dat is het mooie aan ons vak, er ontstaan altijd weer nieuwe ideeën, waardoor je nieuwe kanten aan de craft en aan jezelf blijft ontdekken.’

Halal op de kaart gezet

Ook Gijs Determeijer, partner en executive producer Halal, reageert: ‘In de eerste plaats wil ik benadrukken hoe bijzonder het 8 jaar geleden was dat Johan Kramer met zijn staat van dienst voor een jonge en onervaren partij als Halal koos. We hebben enorm veel aan hem gehad, hij heeft Halal op de kaart gezet en is een belangrijk onderdeel geworden van onze geschiedenis.

Johan is een super bijzondere maker, waar wij altijd met veel plezier mee hebben gewerkt. Naast tientallen commercials hebben we twee jaar geleden de documentaire Keeper gemaakt en dit is zo goed bevallen dat we – zoals Johan aangeeft – nu bezig zijn met een nieuwe documentaire en we van plan zijn in de toekomst op dit gebied samen te blijven werken.



Johan en Halal zijn allebei altijd op zoek naar nieuwe horizonnen, dat hebben we met elkaar gemeen en dit leidt nu tot onze splitsing. Ik wens Johan veel succes bij Holyfools. Ik kijk er naar uit om tegen hem te pitchen in de toekomst!’