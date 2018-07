Simone Boitelle van Financiën naar FrieslandCampina, Debbie de Wagenaar vertrekt

Het team van Ter Avest wordt in ieder geval uitgebreid. De onlangs aangetreden Sjoerd van Sprang gaat er de woordvoering doen en projecten op het gebied van corporate communicatie. Ook is er onlangs een aantal mensen benoemd die zich vanuit corporate communication gaan bezighouden met de communicatie in de nieuw gevormde businessgroepen.

Het is nog niet bekend wat Debbie de Wagenaar, die na bijna 2 jaar afscheid neemt van FrieslandCampina, hierna gaat doen. De Wagenaar werkte hiervoor voor Monsanto en McDonald’s.