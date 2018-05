Bol.com pleit voor digitalisering duurzame keurmerken

Voor steeds meer consumenten is een logo van Max Havelaar, Fairtrade en Global Organic Textile Standard (GOTS) reden om voor een product te kiezen. In fysieke winkels zijn duurzame producten herkenbaar aan de logo’s van deze keurmerken op de verpakking, in webwinkels is die dit niet afdoende en wordt het logo getoond op de productpagina. Dit gebeurt echter lang niet in alle gevallen. Reden is volgens bol.com dat er geen overkoepelende database is waar webwinkels uit kunnen putten om hun artikelen en de logo’s te koppelen.

Vanwege het ontbreken van zo'n database is het niet mogelijk om assortiment en keurmerken automatisch te koppelen en zijn webwinkels afhankelijk van wat de leveranciers zelf over hun product opgeven. ‘Omdat dit niet volledig gebeurt, hebben we vermoedelijk niet al het beschikbare assortiment in onze winkel als duurzaam gelabeld’, verduidelijkt Marjolein Verkerk van bol.com

Duurzame koffie

Hoewel een aanzienlijk deel van het duurzame assortiment van bol.com dus niet als zodanig is gelabeld, kan Verkerk niet zeggen hoeveel producten het betreft. Juist omdat bedrijven dit zelf niet altijd aangeven, is daar geen zicht op. ‘Op dit moment hebben we alleen de producten van een aanbieder (Yumeko) en nog wat koffie- en thee merken als duurzaam gelabeld.'

Volgens bol.com is het wel belangrijk om het duurzame assortiment online beter herkenbaar te maken, juist omdat steeds meer consumenten zich bij hun aankoopbesluiten hierdoor laten leiden. De webwinkel roep daarom aanbieders van keurmerken op om, in samenwerking met de e-commerce branche en producenten, zich in te zetten voor de digitalisering van duurzame keurmerken. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en brancheorganisatie Thuiswinkel.org ondersteunen de oproep.

Verkerk: ' Overigens hebben wij goed contact met Fairtrade en hebben zij al goede stappen gezet in de digitalisering.’