Wat is het potentieel van de combinatie Albert Heijn en Hema?

Iets minder dan drie maanden na de overname van Hema door Marcel Boekhoorn is er groot nieuws rond de retailer: Hema gaat samenwerken met Albert Heijn. De krachtenbundeling van twee oer-Hollandse bedrijven zet beide bedrijven op voorsprong.

Overigens moeten we het nieuws niet groter maken dan het is. Vooralsnog betreft de samenwerking een pilot: in twee Hema-winkels in niet nader te noemen (grote) steden komen Albert Heijn filialen met een volledig assortiment aan verse en houdbare producten. Pas na het slagen van die pilot zullen de twee retailers besluiten of en hoe de samenwerking wordt uitgebreid.

Picnic

De hitpotentie is mijn inziens echter groot. Beide bedrijven vullen elkaar goed aan. Hema zit vaak in het centrum van steden. In die winkels kan prima plaats gemaakt worden voor kleine supermarkten. Hema heeft vaak een eigen versafdeling en kan die voor een belangrijk deel aan Albert Heijn overlaten. Zo krijgen ze wellicht een nog mooier assortiment aan levensmiddelen.

Albert Heijn profiteert op zijn beurt weer van de centrale locaties van de Hema-winkels. Het bedrijf opent steeds meer vestigingen in de binnensteden, zodat de consument altijd een supermarkt op de hoek heeft. Gemak dient de mens. De verwachting is dat het thuisbezorgen van boodschappen door online supermarkten als Picnic sterk gaat toenemen. Albert Heijn gaat die concurrentie aan door zelf ook boodschappen te bezorgen en daarbij gebruik te maken van zijn fijnmazige netwerk van filialen. De samenwerking met Hema versterkt die positie.

Oer-Hollands

Wat ook mooi is, is dat beide bedrijven een merkbeleving hebben die elkaar versterken. Beide zijn ‘oer-Hollands’: Hema worst en AH boerenkool. Met de Hema/AH-combinatie ontstaat er een Nederlands powerhouse die zijn weerga niet kent. Het past ook bij de weg die Boekhoorn is ingeslagen. Op de persconferentie waar hij bekend maakte Hema over te nemen, sneed hij symbolisch een tompouce aan.

Die duidelijke profilering is nodig om concurrentie met grote buitenlandse spelers aan te kunnen. Die concurrentie komt niet zozeer van de supermarkten maar van de techbedrijven. Amazon neemt grote stappen met zijn Amazon Go shop. Als die winkels in de VS een succes worden, is er een goede mogelijkheid dat ze ook buiten de VS het avontuur gaan zoeken.

Het is dan ook interessant te zien hoever de samenwerking tussen Hema en AH zal gaan. Halen ze de synergie vooral uit het benutten van elkaars locaties en inventaris? Of gaan ze ook in het online domein samenwerken? Komt er een gezamenlijke winkel, een hemah.nl of een ahma.nl? Vanuit een platformgedachte nog niet eens een gek idee.