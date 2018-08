America Today wil jongeren met podcasts motiveren

Motivatiecampagnes voor jongeren lijken trendy. Sprite heeft een campagne opgetuigd met twintigers die vertellen hoe ze omgaan met een overdaad aan keuzes. Bacardi wil jongeren met de zomercampagne ‘Share What Moves You’ aanmoedigen om hun ambities en dromen te delen. Is dit puur toeval of is er sprake van een trend? Touré: ‘Jongeren moeten tegenwoordig veel keuzes maken en merken spelen hierop in. Merken willen een bijdrage leveren, purpose marketing, en hopen met dit soort campagnes impact te maken.’