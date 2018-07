De 4 vereisten voor een video die scoort, volgens Ruben Cusell van WeFilm

'Durf je verhaal op een spraakmakende manier te vertellen. Maak een statement. Volgens onderzoek van Sprout Social blijkt dat tweederde van de consumenten verwacht dat een merk stelling neemt. Zie ook de best gewaardeerde campagnes van dit moment: die gaan eigenlijk allemaal over maatschappelijke thema's.'

'Toch hoef je je niet per se in een debat te mengen. Je kunt ook opvallen met een bijzondere productie. Denk bijvoorbeeld aan deze prachtige video van Audi Quattro. Daar zit tijd en liefde in, dat voel je.'

'Je ziet ook dat dit een dure productie is en dat is niet voor ieder merk haalbaar. Een viral video hoeft volgens mij ook helemaal niet duur te zijn. Je kunt ook iets gedurfds doen met een klein budget. Een eigen voorbeeld is onze campagne voor Stivero, over de absurditeit van de tabaksindustrie.'