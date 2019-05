Vang Pokémons in je slaap en IGTV gaat horizontaal

Heb je er ooit van gedroomd om Pokémon’s te vangen in je slaap? Zie je wel dat dromen uitkomen. Als je er maar lang genoeg in gelooft. Of gewoon hard genoeg werkt. Zo komt The Pokémon Company volgend jaar met de Pokémon Sleep App. Dit hebben zij aangekondigd tijdens een preview evenement in Tokyo. Ooit gedacht dat je zelfs in je slaap kunt multitasken? Wij zagen die niet aankomen.

Hoe werkt het? Nintendo heeft een apparaat ontwikkeld die je dus moet koppelen aan het spel. In het apparaat zit een accelerometer en die houd je slaap bij. Vervolgens wordt alle informatie gekoppeld aan je mobiel via Bluetooth. En dit leidt allemaal tot de gouden formule om Pokémon’s te vangen tijdens je dutje. Goed slaapgedrag betekent een beloning in het spel. Niets is meer privé. Ben je benieuwd? Pokémon Sleep App komt begin 2020 uit.