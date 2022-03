Documentaire over Joeri Bakker in de maak

Plots gonsde het op social media onder oud-FHV'ers: er is een crowdfunding campagne gestart om een documentaire over Joeri Bakker te kunnen maken. Joeri Bakker geldt als een van de meest begaafde copywriters en anders denkenden in onze industrie van de afgelopen decennia - hij bedacht onder veel meer 'Komt tijd, komt Grolsch'. Maar hij werd op relatief jonge leeftijd getroffen door dementie.

Het vormde voor Inez Kort en Eva Dullaart, twee studenten uit Amsterdam (Joeri is de oom van Eva, red.), aanleiding om Joeri te portretteren in de documentaire Wat ik niet vergeet, voordat het in feite te laat is. Adformatie sprak met het tweetal.

Hoe gaat het met Joeri?

Eva: 'Naar omstandigheden gaat het goed. Zijn humor en positiviteit spelen nog altijd een grote rol in zijn manier van leven. Hij heeft altijd graag gewerkt in de reclamewereld en dat is wél iets dat de dementie hem afneemt. Werken doet hij namelijk niet meer. Om toch alles uit zijn leven (nu) te halen, bezoekt hij het Huis van de Tijd dagelijks. Dit is een huis in Amsterdam voor mensen met dementie. Hier volgt hij onder andere schilderworkshops, Tai Chi, of lunchen, borrelen en eten ze samen. Joeri haalt hier ontzettend veel energie uit, aangezien de activiteiten zijn goede kanten (creativiteit, humor en ondernemerschap) intact houden. Máár er zijn natuurlijk ook sombere dagen. Dan is hij verdrietig over de situatie zelf en bang voor de toekomst van zijn gezin. Binnenkort gaat hij uit huis, terwijl het eigenlijk nog vrij goed met hem gaat. Toch is deze keuze gemaakt, omdat hij er nu nog over kan beslissen en mee kan denken over zijn eigen toekomst. De ene dag is hij er vredig onder, de andere dag is het toch ineens een moeilijk besef. Gelukkig blijft hij, ook dan, het Huis van de Tijd bezoeken en kan zijn gezin te allen tijde op bezoek komen.'

Wat is de directe aanleiding voor de documentaire?

Inez: 'Als mensen aan dementie denken, denken ze aan oude mensen, als kasplantjes in een tehuis, niet meer aanspreekbaar. Zij hebben de mooiste tijd van hun leven al gehad, dus "het is wel goed zo". Helaas is de kans 1 op 5 dat iemand dementie krijgt en dan zijn er ook nog eens 50 soorten dementie. Ook relatief jonge mensen zoals Joeri kunnen dementie krijgen en het kan dus ieder gezin overkomen. Het hebben van dementie is pijnlijk voor de persoon zelf, maar ook voor de mensen om hem heen. We willen laten zien hoe Joeri en zijn familie omgaan met deze grote veranderingen en wat het kwijtraken van zijn identiteit doet met de familiedynamiek.'