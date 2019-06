'Ik hou van het internet, zeker wanneer het zichzelf niet al te serieus neemt'

Sinds een jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: ‘Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.’ Daarnaast bundelt hij sinds dit voorjaar iedere vrijdag de bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week was Rogier Vijverberg, ECD en mede-oprichter van SuperHeroes Amsterdam / New York / Shanghai (het enige Nederlandse internationale reclamebureau), curator. 'Vroeger, voordat we drie uur schermtijd in onze handen hadden, was het Internet onze belangrijkste bron van interactief vermaak. We zijn het een beetje kwijtgeraakt in het geweld van Instagram en YouTube, maar ik hou van het internet, nog steeds. En zeker wanneer het zichzelf niet al te serieus neemt. Vergeet even alle internetgekkies en haatcomments, of die deadline die wacht. Ga gewoon even 5 minuten random op een knop klikken. Of weet je wat, met een aal iemand in z'n gezicht slappen. Lekker hoor. Deze week een paar van mijn persoonlijke Internet-toppers door de jaren heen #ffflekkerklikkenmaar.'

Hier de 5 bijdragen van Vijverberg:

1. Of je vis lust?

Eel Slap