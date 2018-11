MassiveMusic baseert nieuwe merksound voor Philips op een gloeilamp

Het nieuwe Philips-soundlogo, zal vanaf nu alle audio-communicatie voor het merk afsluiten. Daarnaast zijn er veel geluiden voor producten en interfaces ontwikkeld, waarmee er ‘een herkenbare signatuur voor alle touchpoints van het merk Philips’ is, aldus de makers. Hetzelfde geluid is te horen in alle markten, wereldwijd, elke keer dat iemand in aanraking komt met het merk.

Thomas Marzano, global head of brand experience bij Philips: ‘We vroegen MassiveMusic om het merk Philips te vertalen naar een nieuwe, overzichtelijke set geluiden. Maar samen hebben we uiteindelijk onze sonic brand-identity door het hele bedrijf heen getransformeerd. Dit verandert onze merkherkenning compleet.’