The Guide van Mr. Boonstra: 'Cultuur is de voorloper van reclame'

Deze week was Ewoudt Boonstra, Creative Director van Higuita waar MakerStreet net een belang in heeft genomen, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

The Guide - 'Ik verslind cultuur'

Boonstra over zijn week: 'Een van de leukste emails die ik wekelijks ontvang is The Guide van The Guardian. In die e-mails bespreekt Gwilym Mumford cultuur: TV, muziek, boeken, films, kunst en podcasts. Ik verslind cultuur. Constant ben ik op zoek naar heerlijke nieuwe (of oude) snacks. Cultuur is de voorloper van reclame, dus ik wil er zo dicht mogelijk op zitten.

Daarom ga ik deze week de Nederlandse Gwilym Mumford uithangen. Random Pic(k) Of The Day is een eenmalige selectie van het beste in cultuur volgens ondergetekende: The Guide van Mr. Boonstra. Bon appétit.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Boek: The Unfolding, A.M. Homes - 'Ze doet iets magisch met de verbinding tussen mijn ogen en haar letters'

'A.M. Homes is een van mijn favoriete schrijvers. Ze schrijft op een manier waardoor ze een stofje in mijn hersenen aanmaakt dat iets magisch doet met de verbinding tussen mijn ogen en haar letters.

Holmes maakt het alledaagse bijzonder, zinnen worden vloeibaar, onnavolgbaar visueel.

Haar laatste boek, The Unfolding, laat heel persoonlijk, verontrustend en tegelijkertijd uiterst komisch zien hoe macht werkt in handen van een uitstervend soort: de oude generatie rijke Amerikaanse Republikeinen.

De unieke combinatie van woorden maakt de tekst zo beeldend dat je het niet moet gaan vertroebelen door een vertaling te lezen, dan verliest het zijn kracht. Doe me daarom een plezier en lees haar boeken in het Engels.'