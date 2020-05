Poppe van Pelt en zijn enorme fascinatie voor outsiders

Deze week is Poppe van Pelt, independent creative director/copywriter (en oneindig veel Lampen-winnaar), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Van Pelt over zijn week: 'Nadenkend over deze rubriek blijk ik een enorme fascinatie voor outsiders te hebben. Ik heb het bewust niet over disruptors, dat is inmiddels een nogal belegen term geworden. En bijna altijd ook in de context van commercieel succes. Terwijl ik vaak blijer kan worden van die ene knutselaar op z’n zolderkamertje die geen miljardair geworden is. Dus ik zal proberen de komende dagen een overzichtje te maken van de voor mij meest interessante voorbeelden.'

Hier zijn 5 bijdragen (Nils Adriaans deelt dagelijks, iedere werkdag, een bijdrage van de curator op zijn Facebook-pagina, red.):

1. Comedians in Cars Getting Coffee

'Allereerst: ik was nooit een fan van Seinfeld.

Ik ben ook geen petrolhead.

Ik heb zelfs geen rijbewijs.

En ik probeer te minderen met koffie.

Maar ik ben een enorme fan van deze show, die draait om beroepsoutsiders: comedians.

In iedere aflevering weer krijg je kleine inkijkjes in hoe zij met andere ogen naar de wereld kijken.

Tip: kijk ook zeker die twee afleveringen met Alec Baldwin, ik wist niet dat hij als "non-comedian" ook zelf zo grappig was.

En het feit dat ze vaak in Californië rondrijden, maakt het nog mooier dan het al is.'

Comedians in Cars Getting Coffee (met Alec Baldwin, zie de reeks First Cup, afleveringen 4 en 5)

Volkskrant-recensie over de show