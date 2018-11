Domino’s komt met datingapp op basis van pizzavoorkeur

Four Cheese of Hot & Spicy? Medium of Italian, bezorgen of afhalen? Iedereen heeft zijn eigen voorkeur en gewoonten wanneer het aankomt op pizza. Domino’s gebruikt dit inzicht voor de lancering van een datingapp die klanten matcht op basis van hun pizzavoorkeur(en).

Na het downloaden van de app krijgt de gebruiker een aantal vragen voorgeschoteld als ‘Pizza eten met mes en vork?’ of ‘Olijven op een pizza, ja of nee?’. Hieruit ontstaat een persoonlijk pizzaprofiel. Vervolgens gaat de app op zoek naar de perfecte pizzasoulmate.

Is er eenmaal een match gevonden, dan kan het chatten beginnen. Voor dit doel is de app voorzien van de ‘cheesy pick-up line’ feature, met oneliners die je kunt gebruiken om een gesprek te starten of als je vastloopt tijdens het chatten. Naast online flirten, organiseert Domino’s in de maand november en december verschillende date nights door heel het land.

