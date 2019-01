Vijf datatrends waarmee iedere marketeer rekening moet houden

Tijdens de DDMA Data Dag vorige week kwamen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, variërend van datastrategie, toepassing van AI, attributiemodeling, datavisualisatie, democratiseren van analytics, CDP's en DMP's, tot aan privacy en security. In aanloop naar het event vroeg Adformatie vijf experts op het gebied van datagedreven marketing te reageren op vijf stellingen.



DE EXPERTS

Katja Sizova is Director Digital bij VodafoneZiggo en bestuurslid bij DDMA. Zij heeft ruime ervaring in management van digital, media- en telecommunicatiediensten, met een focus op het creëren van waardevolle klantervaring door digitale innovatie.

Sander Nagtegaal is ceo en medeoprichter van Unless, een platform voor online personalisatie dat websites zich laat aanpassen aan de individuele bezoeker. Hiervoor was hij cto bij myTomorrows (Balderton Capital, EQT Ventures, Sofinnova), cto bij Sumis (overgenomen), cto bij Peecho (Peak Capital) en chief architect bij Albelli (overgenomen).

Ellen Bark-Lindhout is co-founder van Collider Amsterdam. Collider is de enige accelerator gespecialiseerd in marketing, commerce en adtech. In 2012 opgericht in Londen, sinds 2017 actief in Amsterdam. Tot op heden heeft Collider in deze steden €6m euro geïnvesteerd in 62 startups.

Bart Fussel is al bijna 15 jaar actief als ondernemer, denker, futurist en spreker in de digitale innovatiesector. In 2008 richtte hij het digitale innovatie agency aFrogleap op. Dit werd in 2017 overgenomen door internationaal Merkle, onderdeel van het Dentsu Aegis Network.

Reineke Reitsma is VP, Research Director bij Forrester. Ze leidt een team dat klanten adviseert over de rol die technologie speelt in het leven van consumenten en over de strategieën die nodig zijn om in te spelen op snel veranderende gedrag en voorkeuren van consumenten wereldwijd.