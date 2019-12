Dit zijn de 10 meest gelezen artikelen op Adformatie in 2019

7.

Piet Hein Coebergh (lector Hogeschool Leiden) legt opmerkelijke tegenstellingen bloot tussen woorden en daden in zijn jaarlijkse onderzoek van jaarverslagen, dit keer van 2019. Vooral BAM maakte het gortig.

8.

PostNL zag op Twitter een klaagdraadje langskomen over allochtone bezorgers van postpakketten, waarin een Twitteraar suggereerde net zolang te klagen over Ali, Rachid of Mohamed tot je ze niet meer ziet. PostNL reageerde door een foto met een opgestoken middelvinger te tweeten. Een dag later bood het excuses aan.

9.

De Telegraaf kwam met een stuk over een ‘inbraak’ van de zoon van Femke Halsema. In tal van analyses op dit nieuws werd geduid hoe de burgemeester het beste kon handelen. In het NRC ging huiscolumnist Youp van 't Hek eens flink los op die reputatiedeskundigen onder de kop ‘Reputatiestratego’.

10.

Lidl legde dit jaar de focus op typisch Hollandse producten aan de man brengen. Het eerste resultaat van deze strategie was een paascampagne, gemaakt door Joe Public, met BN’er Ali B in de hoofdrol. In commercials gaat de rapper op zoek naar typisch Nederlandse gewoonten, om te beginnen met Pasen.