Youp van 't Hek gaat los op twee reputatiestrategen - wat adviseren die zichzelf nu?

Het stuk van de Telegraaf over de zoon van Femke Halsema ijlde dit weekend nog na, onder meer in het NRC waar huiscolumnist Youp van 't Hek eens flink losging onder de kop ‘Reputatiestratego’.

Van 't Hek richtte zijn pijlen op de Telegraaf, de ‘wakkere krant van bang Nederland’, en Chef Kattekwaad John van den Heuvel, die de ‘klierende’ zoon van Halsema tot ‘nationaal wereldnieuws’ bombardeerde: ‘Als ik die John was zou ik me voorlopig verstoppen in die zogenaamde doofpot’.

Toch maakte Het Parool het veruit het bontst in de berichtgeving rond het ‘klappertjespistoolgate’, vindt Van 't Hek. Hij haalde daarbij uit naar twee reputatiestrategen die in de Amsterdamse krant het nieuws rond Halsema duidden.

Van 't Hek: ‘Een zekere Paul Stamsnijder en zijn zeer deskundige collega Alex de Vries. Zij mochten in de krant van donderdag allebei drie kilo ongezouten, voorgebakken lulkoek inbrengen. Dit superduo zei echt dingen die helemaal niemand zelf had kunnen bedenken. Waarheden als een kudde koeien.’

Voor Van 't Hek is het reden om de gehele beroepsgroep maar onder vuur te nemen, want hoe word je in godsnaam reputatiestrateeg, vraagt hij zich af: ‘Welke bedrijven huren dit soort dure jokers in? Dit zijn toch ronduit slappe lachbaantjes? Op een feestje of in een kroeg durf je toch niet hardop te melden dat je reputatiestrateeg bent? En bij je Tinderdate lijkt het me ook niet meteen tot neuken leiden.’

Nu is er nog wel wat op af te dingen op die voorgebakken lulkoek. Het advies om geen topadvocaat met het zware-criminelenprofiel van Peter Plasman in te huren als het om kwajongensstreken gaat, snijdt zeker hout. Bovendien is het een fout die vaker is te zien. Vraag dat maar aan Camiel Eurlings die internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops in de arm nam om ‘wat duw- en trekwerk te verdedigen’.

Wat vinden de twee reputatiestrategen eigenlijk van de column van Youp. Wat zouden zij als deskundig adviseur van zichzelf nu adviseren? Iets terughoudender worden met het geven van commentaar? Stilzitten, en niet reageren?

Daarover lijkt geen misverstand over te bestaan: de laatste optie. Alex de Vries schrijft: ‘Ik heb geen behoefte on the record te reageren’, terwijl Paul Stamsnijder dezelfde route kiest, maar aangeeft dat hij er ook niet al te zwaar aan tilt: ‘Een cabaretier leeft bij de gratie van het weglaten van nuance, en dat is Youp zijn goed recht. Het doel is satire, een reactie op zo’n vermelding voegt niet veel toe. Over naar de orde van de dag, aanstaande zaterdag staat Youp weer in de krant!’