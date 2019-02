Zo verzamel en gebruik je data zonder klanten af te schrikken

– Consumenten krijgen steeds meer het gevoel dat bedrijven over hun schouder meekijken. Het noemen van zéér persoonlijke informatie in marketinguitingen kan weerstand oproepen. Houd er dus rekening mee dat data gebruiken voor personalisatie kán helpen maar dat personalisatie op individueel niveau ook klanten kan afschrikken.

– Opvallende communicatie heeft meer impact. Keerzijde is wel dat gepersonaliseerde advertenties eerder als opdringerig worden ervaren als ze extra opvallend zijn. Klanten zitten er niet op te wachten dat ze allerlei persoonlijke details in het gezicht geduwd krijgen, zoals de precieze locatie waar je woont of werkt.

–Klanten accepteren het gebruik van data als bedrijven daardoor relevanter kunnen zijn in hun communicatie. Het gebruik van locatiegegevens roept weerstand op als een boodschap niet relevant is, terwijl retargeting als negatief ervaren als klanten een product waarvoor ze advertenties te zien krijgen al lang gekocht hebben. Wees er dus zeker van dat gepersonaliseerde communicatie relevanter is dan generieke communicatie.

