Bedrijvengroep Azerion neemt mobiele divisie Spil Games over

Azerion is een jonge, snel groeiende bedrijvengroep die is ontstaan vanuit Improve Digital, een van oorsprong Nederlandse advertentietechnologiebedrijf dat onderdeel uitmaakte van het Zwitserse Swisscom. Sebastiaan Moesman (foto), ceo van Improve Digital, had een strategisch plan ontwikkeld dat is gericht op het combineren van reclametechnologie en content.

Zijn voortel kreeg een positief onthaal bij de Raad van Bestuur van Swisscom en dit resulteerde in februari 2018 in de samenvoeging van Improve Digital met Orange Games, een Nederlandse speler op het gebied van casual games. Daarnaast bestaat de bedrijvengroep uit tech-bedrijven als Widespace, Sellbranch, Semilo, Adpulse en Adux.



De overname van de mobiele divisie van Spil Games betekent een versterking van het aanbod op het gebied van content. ‘De games van hoge kwaliteit die van Spil komen versterken ons mobiele aanbod voor onze adverteerder en uitgever klanten aanzienlijk,’ verklaart Sebastiaan Moesman, die board member is bij Azerion. ‘We krijgen veel betrokken spelers vanuit de hele wereld, plus mobiele technologie die aanvullend is op ons andere aanbod.’