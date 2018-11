'Blockchain kan huidige vormen van advertentiefraude een stuk lastiger maken'

‘In 2017 zagen we een grote hype met onder andere veel ICO's (ICO staat voor 'initial coin offering' en wordt toegepast door startende bedrijven die een eigen cryptocurrency willen lanceren, RB). Die bubbel is nu wel doorgeprikt, maar de technologie is nog niet volwassen. Maakt niet uit, komt vanzelf. Dat het niet snel genoeg ligt niet zozeer aan de technologie zelf, als wel aan het feit dat het lastig is om in een keten samen te werken en nieuwe processen in te voeren. De technologie is vaak het makkelijkste onderdeel in de projecten. Samenwerken is veel moeilijker.'