‘Content gaat richting voice en hyperpersonalisatie. En dat vraagt om mensen met andere skillsets'

Wie HubSpot zegt, zegt inbound marketing. Het Amerikaanse technologiebedrijf stond in 2006 aan de basis van deze filosofie, die een reactie was op de traditionele marketing die was gebaseerd op push. Belangrijker dan het mediageweld dat een bedrijf loslaat op het publiek, is de vraag of de inhoud van de boodschap aansluit op de behoefte van de doelgroep.

Om die filosofie inhoud te geven, ontwikkelde het bedrijf een softwareplatform waar de marketeer alle tools vindt die hij nodig heeft. Een CRM-systeem dat de gehele keten aan (content)marketingtools, sales tools en service tools met elkaar verbindt en op een intuïtieve manier marketing automation mogelijk maakt in iedere organisatie. Goede content is de basis van inbound marketing. De uitgebreide editor van Hubspot helpt bij het schrijven van blogs, mailings, landingpagina’s en pillarpages. Zowel op basis van het template of als uitzondering met een kleine afwijking.

Wat het HubSpot verhaal extra interessant maakt, is dat het bedrijf niet alleen de techniek levert die nodig is voor inbound marketing, maar in de praktijk ook laat zien hoe je een succesvolle contentstrategie invult. De blogs staan centraal in de marketingaanpak van HubSpot. Die zijn van een dusdanig hoog niveau dat HubSpot voor menigeen eerder associaties zal oproepen met de blogs dan met het gelijknamige platform. De ene is gericht op marketing en de andere op verkoop. Doel van de blogs is om het bezoekersverkeer te begeleiden in de funnel en te informeren over verschillende aspecten van marketing, sales en service.

Door de basisprincipes in te praktijk te brengen, demonstreert HubSpot de waarde van inbound marketing. ‘Leading by showing’, noemt Michael Redbord, general manager van de HubSpot Service Hub dit. Door te laten zien hoe je met inbound marketing duurzaam succes realiseert, wordt deze enthousiast over deze manier van werken. Wie vervolgens zelf aan de slag wil, kan gratis het HubSpot-CMR installeren. Loopt dat eenmaal lekker – mede dankzij de inspiratie op de blogs – is het mogelijk om uit te breiden met de andere tools.