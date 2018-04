In de week waarin bekend werd dat Cambridge Analytica zonder toestemming gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers had verzameld, was #deletefacebook trending op Twitter. Influencers als WhatsApp-oprichter Brian Acton en Arjen Lubach riepen op om het social netwerk te deleten. Dat zingt goed rond in de media, maar of gebruikers en merken echt gehoor geven aan deze oproep valt te bezien. De financiële gevolgen voor Facebook horen we pas bij de volgende kwartaalcijfers, begin mei.

Kenners denken alvast dat de privacysoep niet zo heet gegeten wordt. Bij Quartz noemen ze Facebook ‘too big to fail’. Hoewel het zakennieuwsbureau een ongekende exodus van gebruikers voorspelt, relativeert het tegelijkertijd: ‘Zelfs als een miljoen mensen uit protest vertrekt - en zoveel heeft het bedrijf er het afgelopen kwartaal al verloren in de VS en Canada - dan nog is dat slechts 0,05 procent van het totale gebruikersbestand.’