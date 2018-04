Hoe FrieslandCampina digital savvy werd in Vietnam

Eigenlijk is Frenkel Denie al decennialang bezig met digitale transities. Eind jaren negentig tuigde hij bij Procter & Gamble de afdeling ‘commercial innovation’ op en introduceerde hij onder meer databasemarketing en digital; jaren later pionierde hij ook bij Bavaria met digital. ‘Bij Bavaria moesten we opboksen tegen de jongens met het grote geld en leerde ik dat schaarsheid in middelen leidt tot slimheid’, blikt hij terug. ‘Met opvallende campagnes zorgden we dat mensen over ons praatten en gingen we viral.’

Dat inzicht nam Denie mee naar FrieslandCampina, waar hij in 2011 begon als marketingdirecteur Benelux, twee jaar later category director dairy based beverage EMEA werd en nu global director digital commerce is. ‘Net als Bavaria heeft FrieslandCampina grote concurrenten en moeten we vooral slim zijn. Na het opbouwen van een digital team en het digital platform Eurosparen, waarmee we met FrieslandCampina Benelux 1,2 miljoen huishoudens bereikten, begon het bij mij te kriebelen: we moeten veel meer doen met digitaal.’

In 2015 nam Denie twee digitale specialisten aan met wie hij een proof case wilde bouwen. ‘Er zit weinig groei in de fast movers en de vraag die ik wilde beantwoorden was: kunnen wij digitaal inzetten om zo groei te realiseren? Met als tweede uitdaging om tegelijkertijd een strategie daarvoor te ontwikkelen. Want áls onze proof of concept zou slagen, zou men kunnen zeggen: gaaf hoor, maar dat is een eendagsvlieg.’ Voor de case zocht FrieslandCampina een land dat – naast China en Hongkong – belangrijk is in babyvoeding en gestoeld op het ecosysteem van Facebook en Google. Dat werd Vietnam, qua afzetmarkt het derde land.