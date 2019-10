Marketeers opgelet: Instagram wordt volwaardige webshop met influencers als paspoppen

De customer journey van shoppers loopt nu nog niet heel soepel op het platform. Gebruikers ervaren nog veel hobbels op de weg. Stel je ziet een mooie jurk en het product is niet getagd. Dan moet je de app verlaten om de webshop te vinden. Dat zijn weer extra stappen waardoor de kans groter is dat iemand afhaakt. Een gemiste kans.

Instagram test in Amerika verschillende shopfuncties om de ervaring te verbeteren. Zo kunnen merken ‘shopping-stickers’ toevoegen in hun Instagram Stories, waardoor gebruikers meteen die leuke tas kunnen kopen. En via de ‘explore-knop’ kun je ook 'winkel' aanklikken en scrollen door het aanbod. Nog niet overtuigd? Dan kun je een product ook bewaren (‘bookmarken’).

Ook experimenteert het Instagram met augmented reality. Kijken hoe een lippenstift staat wordt hierdoor een stuk makkelijker: je maakt een selfie en ziet meteen of de kleur bij je past.

Volgens Ray gebruiken 130 miljoen gebruikers deze shopping-posts en in 46 landen kun je inmiddels via Instagram in-app aankopen doen, dus zonder dat je doorverwezen wordt naar website daarbuiten. In Nederland is deze functie nog niet beschikbaar