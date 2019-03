8 redenen waarom Checkout for Instagram een enorme impact gaat hebben op e-commerce

Stel je voor dat Checkout for Instagram koppelt aan je influencerprogramma’s. Als bekend merk run je een influencerprogramma, waarmee zij producten kunnen aanprijzen en waarbij de checkout direct via jouw merk verloopt. Normaal levert dat vooral additioneel bereik op. Nu hoogstwaarschijnlijk ook een veel hogere conversie, omdat volgers van influencers eerder geneigd zijn om van influencers te kopen. Bijkomend voordeel is dat de ROI van influencer programma’s op deze manier zich vertaalt in harde sales.