Johan Kramer maakt film over nieuwe CreativeNL Thought Leader

CreativeNL, het internationale label van de Topsector Creatieve Industrie en CLICKNL, heeft Nathalie van Sasse van Ysselt - die de enorme led-bol Sphere in Las Vegas creatief op de kaart zette en op dat 'canvas' ook veel met merken werkte rond concerten, de Formule 1 en Super Bowl - als nieuwe CreativeNL Thought Leader gelanceerd.

‘Het idee achter de CreativeNL Thought Leaders is dat ze dienen als inspiratiebron en lichtend voorbeeld van Nederlandse creatieve professionals die succesvol internationaal ondernemen en innoveren,’ aldus Simone van Bennekom, Hoofd Programma CreativeNL. Van Sasse van Ysselt maakte volgens Van Bennekom ‘al onderdeel uit van de missie tijdens SXSW in Austin dit jaar, waar de focus nadrukkelijk lag op Immersive Experiences (IX). De keuze om haar te vragen als CreativeNL Thought Leader was dus een logische.’

Topregisseur Johan Kramer maakte een korte film over Nederlandse immersive designer. De lancering en première van de korte film - zie onder - vormden enkele van de hoogtepunten tijdens het Immersive Creative Industry Dinner op woensdagavond in de grote popzaal van medeorganisator de Effenaar in Eindhoven.

Vorig jaar was 'textielvisionair' en ontwerper Borre Akkersdijk de eerste CreativeNL Thought Leader. CreativeNL trekt voor de reeks inmiddels samen op met Dutch Design Foundation en New Dutch. Alle willen de Nederlandse ‘ontwerp- en innovatiekracht voor een duurzame toekomst internationaal voor het voetlicht brengen'.

Vloeiender

Adformatie sprak na afloop met Van Sasse van Ysselt.

'Immersive' (waartoe technologieën als VR, AR, de Metaverse en AI behoren) wordt gezien als de derde grote digitale transitie, na het internet en social media - wat zal leiden tot nieuwe vormen van interactie en storytelling. Wat is persoonlijk jouw meest immersieve ervaring?

'Ik heb veel immersieve ervaringen gehad - in entertainment, cultuur en als technologische experimenten. Maar mijn meest meeslepende ervaringen zijn die waarbij ik me direct kan bezighouden met een onderwerp of personage en waarbij de omgeving me volledig omhult. De immersive theatershow Sleep No More van Punchdrunk, zonder dialoog (!), heeft die aanpak echt op de kaart gezet. Daarom ben ik nu zelf bezig met AI om LLM's (large language models) te trainen om allerlei soorten personages te creëren - die realtime kunnen reageren op publiek. Dat zal ook mogelijk worden voor merken.'

Hoe ziet de digitale toekomst er volgens jou uit?

'Ik ben gefascineerd door de uitbreiding van immersieve mogelijkheden en experimentele benadering ervan naar de openbare, stedelijke ruimte. Hoe vertellen we verhalen in grote, open omgevingen waarin de mens centraal staat en die mensen hopelijk samenbrengen? Dat kan entertainment zijn, maar ook een publiek doel dienen.

Ik denk - nee, weet zeker - dat het creatieve ecosysteem zal evolueren naar meer een meer reactief, realtime omgeving. En meer 'aanpasbaar' per persoon en individuele behoeften. Met de introductie van digitale wearables en AI zal communicatie vloeiender en meer hybride, geïntegreerd in de 'echte' wereld worden. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om die evolutie in de gaten te houden en dat gegeven mee te nemen in het ontwerp van die nieuwe wereld: we moeten met de toename van digital de menselijk maat in de gaten houden en publieke waarden zoals privacy beschermen.'