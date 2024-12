Thema van Nederlandse missie naar SXSW 2025: Immersive Dreams & Nightmares

Onder de vlag van CreativeNL zet kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie, CLICKNL, tijdens SXSW 2025 in op ‘Immersive Experiences (IX) die sociale en economische impact maken én publieke waarden respecteren. Meer specifiek wil de Nederlandse creatieve industrie in Austin in maart een ‘Europese’ visie op de komende digitale transitie delen. Voor speciale netwerksessies trekt de strategische missie in Austin weer samen op met New Dutch Wave, die ook een eigen F lying Dutchmen Tour zal organiseren.

Grote weerslag op ons dagelijks leven

Immersive Experiences (IX) spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Denk aan virtuele werelden, augmented reality, hologrammen, 360 graden beeld en geluid, chatbots, interacterende storytelling en games; al dan niet aangejaagd door AI. Wereldwijd wordt IX gezien als één van de drijfveren achter de derde grote digitale transitie (na de komst van het internet en sociale media), waarbij de echte en digitale wereld naadloos in elkaar overvloeien. Deze transitie zal een grote weerslag hebben op ons dagelijks leven, ons werken, gezondheid, leren, de omgang met elkaar en recreëren.

Jann de Waal, boegbeeld Topteam Creatieve Industrie: ‘We staan voor een volgende golf in de digitale transitie, waarin immersive toepassingen een prominente rol zullen spelen. Dat biedt kansen voor Nederland, die we met de internationale potentie van onze immersive experience producties moeten benutten.

In die ontwikkelingen is het enorm belangrijk om (het behoud van) publieke waarden – zoals toegang, privacy en inclusiviteit – voorop te stellen. Die combinatie van opschaling en impact staat centraal in de aanpak van de Topsector Creatieve Industrie.’

Thought leadership claimen

Bart Ahsmann, directeur CLICKNL: ‘Meer specifiek willen we – in lijn met ons CIIIC (Creative Industries Immersive Impact Coalition) programma, dat eerder dit jaar gehonoreerd is – thought leadership claimen ten aanzien van een verantwoorde inzet van IX en het bewustzijn vergroten over de mogelijke impact van IX; want er kan veel mee, zowel goed als kwaad.

Kortom, we zullen onze zintuigen openhouden voor maatschappelijke en economische waardevermeerdering, voor kansen én bedreigingen. Of zoals de titel van de missie luidt: ‘Immersive Dreams & Nightmares’.