OneFit breidt uit naar Barcelona en Madrid: 'Onze missie is dat mensen gaan sporten en dat ook vasthouden'

De content die OneFit maakt bestaat onder andere uit video’s die via social media worden verspreid. ‘Op social media communiceren in het algemeen veel mensen over sport en lifestyle. Zo staat Instagram er vol van. Wij proberen daarop in te haken met influencers die er iets zinnigs over te melden hebben. We geven ook workout-tips voor het weekend, hoe je bepaalde workouts zelf kunt doen en verder worden ook de trainers die de workouts verzorgen in beeld gebracht.’

OneFit wordt ook vaak benaderd door merken. Een succesvolle samenwerking was de bier-workout met alcoholvrij Heineken-bier als inhaker op Dry January. ‘Onze doelgroep wordt interessant gevonden, maar we gaan niet overal op in. We kijken steeds per keer wat het beste past bij OneFit. Het belangrijkste is of het voor ons publiek werkt. De Heineken Experience met het 0.0-bier was een goede combinatie. Dat werd goed ontvangen, gezien de lange wachtlijst die ontstond voor deze workout.’ De langste wachtlijst bestond uit meer dan 170 personen.