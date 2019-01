Oprichters Layar willen hun bedrijf terugkopen

Van der Klein en Lens Fitzgerald willen een serieuze poging doen om weer de controle te krijgen over hun Layar. Beide oprichters geloven nog altijd voor de volle honderd procent in de levensvatbaarheid van hun vinding en zijn druk doende om geld bij elkaar te krijgen. ‘De markt is volwassener dan tien jaar geleden,’ legt Van der Kelin uit: ‘Grote techpartijen hebben AR omarmd en we zijn dicht bij de introductie van nieuwe AR-brillen die de belofte van Layar als technologie tot hun recht doen komen,’

Van der Klein, doelt onder meer op de Vuzix Blade, een Android smartglass die hij omschrijft als ‘een bril die je op je hoofd zet en die informatie aan de drager laat zien. We komen hiermee in een fase datje de hele dag informatie geprojecteerd krijgt die voor jou relevant is.’ Dit wil ook zeggen dat Layar vooral ook gebruikt moet worden op smartglass devices. Vanuit die visie is Layar indertijd ook opgezet, verklaart Van der Klein, allen komt de techniek nu pas beschikbaar.’

Een bealngrijke reden om geloof te houden in Layar is daarnaast, dat vooral de techgiganten inspelen op augmented reality, maar dat en onafhankelijk platform feitelijk ontbreekt. ‘Een plekwaar ontwikkelaars zelf kunnen bepalen welke data ze willen. Dit idee slaat aan bij meer partijen, aldus Van der Klein, die druk doende is een bod voor te bereiden voor overname van Layar.