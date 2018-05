Over advertenties op basis van je WhatsApp data en tickets kopen op Instagram

Met een Google Assistant, that is. De kunstmatige intelligentie van Google is zo ‘slim’ dat het ook telefoongesprekken voor je kan voeren. En we moeten het toegeven, als we niet wisten dat we naar een robot aan het luisteren waren, zouden we geloven dat het gewoon een persoon was. Google Assistant komt dit jaar ook beschikbaar in Nederland, maar een hoop functies zijn nog niet in het Nederlands beschikbaar. Dus de komende tijd moet je nog wel even zelf de kapper bellen, helaas!