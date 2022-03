Inspiratie uit Austin van Nik Nieuwenhuijs en Dani Polak (Code D'Azur)

3. De stille revolutie van no-code tools

'Onder al het Metaverse-geweld hier in Austin zou je bijna vergeten dat er ook nog andere trends zijn. Zoals de enorme populariteit van ‘no-code tools’ (a no-code tool is a piece of software which allows non-technical users to create their own software or apps).

Tijdens een panel sessie met de CEO van Zapier (Zapier moves info between your web apps automatically, so you can focus on your most important work. The company is fully remote) en de CEO van Webflow (Create professional, custom websites in a completely visual canvas with no code) kregen we inzicht in de stille revolutie die hier gaande is.

Geheel in lijn met de Web 3.0-trend geven no code tools makers de mogelijkheid om dingen te ontwikkelen. En waar deze tools een paar jaar geleden echt nog in de kinderschoenen stonden zijn de mogelijkheden bijna onbegrensd, wat iedereen de mogelijkheid geeft zijn of haar ideeën voor het web te gaan maken.'

