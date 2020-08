Sietze Rademaker: 'Ik wil weten waar het heen gaat en wat de rol van muziek daarin is'

Deze week is Sietze Rademaker, Director New Business & Sonic Branding Amp.Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Sietze over zijn week: ‘Nadat ik gevraagd werd voor #RPOTDFAW ben ik eens in mijn notes gaan kijken wat ik de afgelopen tijd allemaal opgeslagen had. Ik parkeer vaak URL’s van artikelen die ik wil lezen, maar waar ik op dat moment geen tijd voor heb.

Bij Amp.Amsterdam (en eerder o.a. bij Vice, Spotify en MassiveMusic, red.) maken we dagelijks muziek voor merken en campagnes. Mijn inspiratie haal ik vaak uit artikelen over [de toekomst van] audio. Maar ook uit film, documentaires, de toekomst van technologie of vrienden en collega’s die me wijzen op toffe dingen of zelf met iets heel tofs bezig zijn dat mij triggert. Muziek zit in mijn DNA en ik heb een enorme drive om te weten waar we heen gaan en hoe muziek daar een rol in speelt.

Muziek en geluid gaan voorbij aan taalbarrières en visuals en verbinden altijd; of het nou mensen aan mensen is, of mensen aan merken of producten.

Nu we leven in de tijd van covid-19 is het interessant om te zien wat voor initiatieven er allemaal zijn om bepaalde events zoals concerten, bijeenkomsten, festivals et cetera te vervangen en hoe merken zich vaak herpositioneren middels geluid en muziek.

Daarnaast haal ik zoals gezegd inspiratie uit mensen om me heen en wil dan ook graag een van mijn vijf bijdragen aan hen wijden.’