René van Engelenburg (Dropstuff Media) over SXSW: 'Hoe vertaal je de trends naar een breder publiek?'

CreativeNL en New Dutch Wave trokken deze week samen op op SXSW in Austin. Samen met Nils Adriaans produceerden zij een serie interviews met bezoekende vakgenoten. Dit is deel 3 met experience designer/mediakunstenaar René van Engelenburg.

René van Engelenburg: 'Ik ben oprichter en artistiek directeur van Dropstuff Media. We zijn makers van immersieve en interactieve experiences. We vertalen verhalen naar belevingen richting het brede publiek. Dat doen we in opdracht van bijvoorbeeld musea, festivals, maar ook autonoom. In 2017 zijn we gestart met een project dat 'De Koude Kermis' heet, een soort playground waarin we kermis als vorm van volkscultuur verbinden met de verhalen van erfgoed, de verbeeldingskracht van de kunsten en de verwondering van nieuwe technologieën. Met de installaties die daaruit volgden bleken we zowel het publiek in galleries te kunnen interesseren als culturele festivals maar ook echte kermissen. In tijden van maatschappelijke polarisatie proberen we op die manier te verbinden.'

Waar verheugde je je het meeste op in Austin? En wat heeft je (inhoudelijk) het meest getroffen?

'Twee jaar geleden was een van onze werken, 'Bumper Ballet', uitgekozen als officieel onderdeel van het SXSW Art Program. Onze zelfrijdende én dansende botsauto's waren al met een container naar Austin verscheept en ready to go. Maar drie dagen voordat onze crew zou gaan, werd SXSW 2020 afgelast vanwege Corona. Heel erg zuur. Dit jaar zijn we gegaan omdat we heel graag de vibe mee wilden maken en ook om te kijken of we volgend jaar alsnog een fysieke bijdrage kunnen doen.

De sfeer in de stad, de tentoonstellingen en vooral de verschillende pop-up experiences hadden onze grootste belangstelling. Het was uiteindelijk een bepaalde audio software waar we het meest enthousiast over waren, maar dat komt ook omdat we al met 'Augmented Audio, locatie gestuurde audio' bezig zijn.'

Wat zie jij als de belangrijkste ontwikkeling als het over tech en creativiteit/craft gaat?

'Bij ons draait technologie nooit om zichzelf, soms lijkt het er wel op, maar altijd om het sociaal maatschappelijke verhaal waar je technologie voor gebruikt. Uiteraard is een festival als SXSW gericht op de voorlopers en, eerlijk is eerlijk, best wel commercieel. Wij zien het vooral als een grote toolbox, waar weer nieuwe gereedschappen gelanceerd worden, waardoor we onze verhalen weer op een andere, misschien wel nog interessantere manier kunnen vertellen.'

Wat is de spannendste trend die jij bent tegengekomen op SXSW?

'Alles gaat nu over Web-3, de Metaverse en biologische technologie - we hebben onze eigen wereld al 'in de Metaverse' gezet. Dat is op zich niet heel nieuw voor ons en veel dingen zijn nieuwe termen voor dingen die al in een andere vorm bestonden. Soms goed om ook door de hypes heen te kijken. Hoe vertaal je de trends naar een breder publiek, zodat de andere 95% van de samenleving er ook echt wat mee kan, dat is waar wij op los gaan.

Laten we het dichtbij houden: hoe leg ik dit bijvoorbeeld uit aan mijn eigen ouders, die bijna 70 zijn, maar nog wel de wereld aan verhalen willen beleven en meemaken of juist aan mijn neefjes en nichtjes. Hoe tonen we de lol van technologie, maar zorgen we ook voor weerbaarheid en kritisch vermogen?'

Wat zie jij als de voornaamste kracht van de Nederlandse creatieve industrie?

'De laagdrempeligheid van makers waar je eerst en vooral de lol aan afziet. En daarna het ondernemerschap en het relativeringsvermogen. Dat is heel Nederlands. Niet arrogant worden.'

Wat inspireert jou grenzeloos?

'Wij hebben de kermis als vorm gekozen omdat werkelijk iedereen weet wat kermis is, een mengvorm van verhalen, kleuren, geluiden, geuren, bewegingen en technologische hoogstandjes. Eeuwenlang was de kermis dé plek waar noviteiten werden gepresenteerd. Nu heet dat SXSW of de Biënnale van Venetië of het filmfestival van Cannes. Wij proberen uit te leggen dat het eigenlijk een en hetzelfde is, behalve dan dat je wieg wellicht ergens anders heeft gestaan en de taal die je spreekt anders is. In Coronatijd hebben we de hele kermis samengebracht in een voormalig F15 shelter op de voormalig Vliegbasis Soesterberg. Het is nu een experience center voor zakelijke events, maar ook voor lessen mediawijsheid voor het Voortgezet Onderwijs. De ene dag pakken, de andere dag pubers. Dat soort combinaties, dat geeft heel veel energie.'

Tenslotte, als je moet kiezen: impact of (veel) omzet?

'Altijd het verhaal. En de omzet gaat gelukkig weer beter nu Corona op z'n retour lijkt.'